بعد مرور خمسة أعوام على اغتيال السياسي الروسي المعارض، بوريس نيمتسوف، الذي كان أحد أشد منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، على مرأى من الكرملين، لا تعتقد أسرة الضحية أن التحقيق في مقتله سيكتمل.

وقالت زانا نيمتسوفا، ابنة السياسي الراحل، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المحققين لم يكشفوا بعد عن السبب وراء الجريمة، أو من قام بتدبيرها.

وصادف يوم الخميس الماضي ذكرى مرور خمسة أعوام على اغتيال نيمتسوف، الذي قتل يوم 27 فبراير من عام 2015، على جسر بالقرب من الميدان الأحمر الشهير في روسيا. وقد تم إطلاق النار عليه عدة مرات أثناء سيره مع صديق له بعد تناولهما طعام العشاء. وكان من المفترض أن يقود نيمتسوف مسيرة معارضة مطلع الأسبوع التالي.

وتؤكد زانا نيمتسوفا أنه مما لا شك فيه أن الجريمة كانت "اغتيالا ذي دوافع سياسية".

وتوقف المحققون عن تأييد هذا الادعاء، حيث أن القيام بذلك يتطلب المزيد من العمل. وقالت نيمتسوفا، وهي صحفية تبلغ من العمر 35 عاما، عبر البريد الإلكتروني: "ليس هناك تحرك على الإطلاق".

يشار إلى أن نيمتسوف، الذي فارق الحياة عن 55 عاما، كان مصلحا ليبراليا شغل منصب نائب رئيس الوزراء، خلال فترة التسعينيات المضطربة في القرن الماضي. وصار لاحقا شخصية بارزة ضمن صفوف المعارضة السياسية، وخصما قويا لبوتين.

وثارت تكهنات بشأن احتمال تورط الزعيم الاستبدادي لمنطقة الشيشان المضطربة في جنوب البلاد، رمضان قديروف، في عملية القتل. وكان هناك ربط بين الرجل المدان بالاغتيال والسلطات الشيشانية.

وتعتقد نيمتسوفا، التي انتقلت إلى ألمانيا كإجراء احترازي من أجل سلامتها عقب قتل والدها، أن بوتين قد قام على الأقل، بإذكاء مناخ سياسي ساعد على حدوث عملية القتل.

وعملت نيمتسوفا صحفية لدى المؤسسة الإعلامية الألمانية "دويتشه فيله"، بمدينة بون غربي البلاد، كما أنها عضو مؤسس في "مؤسسة بوريس نيمتسوف للحرية". ولا ترى نيمتسوفا مستقبلا مهنيا لها في روسيا.

وكانت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، طلبت من موسكو الأسبوع الماضي التحقيق في الجريمة بشكل أكثر اهتماما. ورفضت السلطات الروسية كشف أي تسجيلات لكاميرات المراقبة، أو استجواب الشهود بشأن المخطط المحتمل لعملية الاغتيال.

ورفضت وزارة الخارجية الروسية اطلاع منظمة الأمن والتعاون على الأدلة المحتملة، لأنه "من الممكن أن تتضمن هذه المعلومات أسرارا خاصة بالدولة"، بحسب ما ذكرته صحيفة "نوفايا جازيتا" المنتقدة للكرملين.

وقالت نيمتسوفا إنه "عذر ضعيف من جانب الخارجية الروسية"، مضيفة أنه يجب تقييم مقاطع فيديو المراقبة الصادرة عن الكرملين، حيث إنها قد تكشف المزيد عن الجريمة ومرتكبيها. وقالت السلطات إنه ليس هناك مثل هذه المقاطع.

وقال الناشط المعارض ايليا ياشين، الذي كان صديقا مقربا لنيمتسوف، في مقابلة منفصلة: "أدركنا أن الطريق يقودنا إلى الشيشان، ثم يضيع في مكان ما هناك".

وقال ياشين لصحيفة "ناستوياشيي فريميا" الروسية: "قد يواصل المرء أيضا التحقيق في موسكو، وحتى مع المستويات العليا من السلطة".

وشهدت منطقة وسط العاصمة الروسية موسكو أمس السبت، مسيرة حاشدة لإحياء ذكرى رحيل نيمتسوف، دعا إليها ياشين وزميله المعارض أليكسي نافالني.

وقالت نيمتسوفا: "لا يريد المواطنون الروس التساهل مع الظلم الصارخ".