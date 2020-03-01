تعرض ليفربول، للخسارة الأولى هذا الموسم بالبريميرليج على يد واتفورد بثلاثية نظيفة، في مباراة أقيمت ضمن الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي.

وظل ليفربول في صدارة البريميرليج بـ79 نقطة وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

وأنهى فوز واتفورد العديد من الأرقام القياسية التي كان يرغب ليفربول في الوصول إليها.. ونرصيد تلك الأرقام في التقرير التالي:

** لم يفشل في التسجيل سنة كاملة

فشل ليفربول في التسجيل في مباراة بالبريميرليج للمرة الأولى هذا الموسم، والأولى منذ شهر مارس 2019، أي من نحو عام كامل تقريبا.

** انتهت سلسلة اللاهزيمة

تعرض ليفربول للخسارة للمرة الأولى بالدوري الإنجليزي منذ يناير 2019 عندما كانت على يد مانشستر سيتي، لتنتهى سلسلة اللاهزيمة التي دامت لـ44 مباراة.

وكان يأمل كلوب في مواصلة كتابة التاريخ واستمرار سلسلة اللاهزيمة والوصول لرقم آرسنال صاحب الـ49 مباراة دون هزيمة.

** رقم جوارديولا في آمان

توقفت سلسلة انتصارات ليفربول المتتالية عند 18 مباراة، وهي نفس عدد سلسلة الإسباني بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي، حيث في حالة تحقيق الريدز الفوز أمام واتفورد كان سينفرد بالرقم القياسي كأطول فريق يحقق عدد مرات فوز متتالي بالبريميرليج.

** فينجر وجماهير آرسنال في قمة السعادة

بعدما نجح في تخطى 27 جولة بالبريميرليج دون خسارة ، وكان يتبقى له 11 مباراة من أجل معادلة رقم آرسنال 2004 الذي توج بالدوري دون أي هزيمة. فشل ليفربول في الخروج من الدوري بدون هزيمة وتلقى خسارته على يد واتفورد بثلاثية.

** خسارة أولى في 2020

بعدما كان ليفربول هو ثان فريق لم يتلق أي خسارة في البريميرليج بعام 2020 رفقة آرسنال، تلقى الريدز، السبت، أول خسارة في العام الحالي، ليبقى الجانرز أبناء الإسباني آرتيتا هم الفريق الوحيد فقط الذي لم يخسر في 2020.