 روسيا تنفي إسقاط طائرة تابعة لقواتها الجوية في إدلب السورية - بوابة الشروق
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روسيا تنفي إسقاط طائرة تابعة لقواتها الجوية في إدلب السورية

أ ش أ
نشر فى : الأحد 1 مارس 2020 - 1:34 م | آخر تحديث : الأحد 1 مارس 2020 - 1:34 م

نفت وزارة الدفاع الروسية ما أوردته تقارير صحفية بشأن إسقاط طائرة من طراز "سو-24" تابعة للقوات الجوية الروسية في سماء "إدلب " السورية، واصفة هذه التقارير ب"الكاذبة".

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن المعلومات التي تستند إلى مواقع إلكترونية للمسلحين ، وتزعم إسقاط طائرة من طراز "سو - 24" تابعة للقوات الروسية بنظام دفاع جوي محمول في أجواء منطقة "إدلب " لخفض التصعيد غير صحيحة و"كاذبة" ، مضيفة أن الطائرات الحربية الروسية في سوريا تنفذ مهامها كالمعتاد.

وكانت "دمشق" قد نفت - من جانبها - إسقاط طائرة حربية سورية اليوم الأحد، على يد المسلحين في "إدلب"، مؤكدة أن ما تم إسقاطه هو طائرة "مسيرة" تركية - بدون طيار - دخلت الأجواء السورية.

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