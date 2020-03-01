روسيا تنفي إسقاط طائرة تابعة لقواتها الجوية في إدلب السورية



نفت وزارة الدفاع الروسية ما أوردته تقارير صحفية بشأن إسقاط طائرة من طراز "سو-24" تابعة للقوات الجوية الروسية في سماء "إدلب " السورية، واصفة هذه التقارير ب"الكاذبة".



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن المعلومات التي تستند إلى مواقع إلكترونية للمسلحين ، وتزعم إسقاط طائرة من طراز "سو - 24" تابعة للقوات الروسية بنظام دفاع جوي محمول في أجواء منطقة "إدلب " لخفض التصعيد غير صحيحة و"كاذبة" ، مضيفة أن الطائرات الحربية الروسية في سوريا تنفذ مهامها كالمعتاد.



وكانت "دمشق" قد نفت - من جانبها - إسقاط طائرة حربية سورية اليوم الأحد، على يد المسلحين في "إدلب"، مؤكدة أن ما تم إسقاطه هو طائرة "مسيرة" تركية - بدون طيار - دخلت الأجواء السورية.