

ترأس وزير النقل كامل الوزير، اليوم الأحد، اجتماع الجمعية العمومية الرابع والسبعين لشركة الجسر العربي للملاحة، بحضور وزير النقل الأردني خالد سيف، وممثل الجانب العراقي الكابتن كاظم هاشم نيابة عن وزير النقل العراقي.



واستعرض الوزراء، الميزانية العمومية ونتائج أعمال الشركة لعام 2019، حيث حققت الشركة أرباحا قدرها 5.306 مليون دولار خلال هذه الفترة، مقابل 4.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، وبعدها أقرت الجمعية العمومية للشركة توزيع 4.5 مليون دولار من الأرباح على الدول الثلاث.



وأوضحت إدارة الشركة أن هذه النتائج بسبب تنفيذ مجلس إدارة الجسر العربي لخطة محكمة، شملت تلك الإجراءات تأجير الباخرة عمان إلى السوق الأوروبي، وتعديل وتوحيد أسعار الشحن بالاتجاهين، وتنامي حركة الشحن على خط العقبة – نويبع بين الدول العربية، وتطوير منظومة الحاسوب في الشركة، وإدخال خدمة نقل طرود الأسماك بالشاحنات المبرد، وكذلك الاستغلال الأمثل للسيولة المالية للشركة.



ونجحت شركة الجسر العربي، في تنفيذ موسم الحج للعام 1440 هجري وتطبيق مشروع النافذة الوطنية الواحدة وكذلك خدمة النقل السياحي المميز وتفعيل النشاط الدعائي والإعلاني وتطوير وتحديث إجراءات تمام القوائم.



واتفق الوزراء على ضرورة أن يشهد عام 2020 المحافظة على الحصة السوقية للشركة على خط العقبة / نويبع وزيادتها، وإطلاق مشروع الحجز الإلكتروني من خلال تطبيق خاص بالشركة على الهواتف المحمولة وزيادة النشاط الكمي لعام 2020 بنسبة 10%، وزيادة الجانب الدعائي بالشركة والاستمرار في تحسين الخدمة المقدمة للراكب، واستغلال الحالة الفنية الممتازة لأسطول الشركة.



كما اتفق الوزراء على عرض الوحدات البحرية التي تزيد عن حاجة العمل في الخط البحري نويبع /العقبة للتأجير وذلك من خلال التواصل الدائم مع الأسواق العالمية وفي منطقة البحر الأحمر ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وخاصة فيما بين أسبانيا والمغرب، حيث تفوق أعداد الركاب على هذا الخط ثلاثة ملايين راكب، بالإضافة إلى ضرورة تنمية الموارد البشرية بالشركة من خلال تطوير أداء العاملين في مختلف الإدارات عن طريق تدريبهم وتأهيلهم ورفع مستوى الإنتاجية، وذلك ومن خلال خطة تدريبية سنوية بالتعاون مع المعاهد العالمية والمعاهد ومراكز التدريب في الأردن ومصر.



وأكد وزير النقل المصري، أن الشركة تمثل نموذجا رائدا للتعاون بين الدول العربية في مجال النقل، مشيدا بدورها في تعزيز التجارة العربية البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الإفريقية.