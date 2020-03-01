أنشيلوتي بعد طرده أمام يونايتد: لم أقلل من احترام الحكم

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لإيفرتون أنه لم يقلل من احترام الحكم، خلال مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد، التي انتهت بنتيجة 1-1، ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وعقب المباراة تعرض أنشيلوتي للطرد، بعد اعتراضه على قرار الحكم بإلغاء هدف الفوز لإيفرتون بداعي التسلل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وقال أنشيلوتي عقب المباراة في تصريحات لقناة «سكاي سبورتس»: "لقد طلبت تفسيراً لقرار تقنية الفيديو«VAR»، كان هناك سوء فهم وتم طردي".

وأضاف المدرب الإيطالي: "لقد تحدثت إلى الحكم بعد المباراة ، لكن ذلك سيبقى بيننا، لم أقلل من احترامه، سنرى ما سيحدث لقد كان قرارًا صعبًا".

وتابع أنشيلوتي: "آمل أن لا أتعرض للإيقاف، لكن إذا تم إيقافي فسوف أذهب إلى مواجهة تشيلسي في الجولة القادمة على ملعب «ستامفورد بريدج»".

وبهذا التعادل ارتفع رصيد إيفرتون إلى النقطة 37 في المركز 11، بينما رفع رصيد يونايتد إلى النقطة 42 في المركز الخامس.