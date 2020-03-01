وزيرا التعليم والتنمية المحلية يفتتحان مدرستين للتعليم الأساسي بسوهاج

أجري الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وعضو اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، حوارات مع عدد من طلاب مدرسة الشيخ زين الدين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج عقب افتتاحها.

وأشاد وزير التربية والتعليم واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور علي جمعة، بمستوى الطلاب مطالبين منهم الاجتهاد في التعليم وتحصيل الدروس لأنهم هم مستقبل مصر.

كما أشاد الحضور بمستوي المدارس وتجهيزاتها باحظاث الأجهزة والإمكانيات عقب تطويرها، من خلال صندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير، ضمن مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا، والتي نفذها صندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير.

وتم افتتاح مدرسة الشيخ زين الدين الإعدادية المشتركة، ومدرسة الشيخ زين الابتدائية المشتركة، بالإضافة إلى افتتاح وحدة بيطرية.

وقال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إنه تم تنفيد قافلة نور حياة بمدرسة الشيخ زين الدين الابتدائية المشتركة، وتسليم ٤٤ جهاز من الأجهزة التعويضية بالثلاث قري لذوي الاحتياجات الخاصة، وتكريم الطلاب المتفوقين، بجانب افتتاح مدرسة الشيخ زين الإعدادية المشتركة، ومدرسة الشيخ زين الابتدائية المشتركة، بالإضافة إلي إفتتاح وحدة بيطرية، وذلك ضمن مشروع تطوير مثلث قري الشيخ زين الدين والسوالم وعرب بخواج بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

وأضاف أن المدراس تخدم نحو 1760 طالبا بالمرحليتن الابتدائية والإعدادية، موضحا أن افتتاح المدارس والوحدة البيطرية، يأتي ضمن مشروع تطوير مثلث قري الشيخ زين الدين والسوالم وعرب بخواج بمركز طهطا، مضيفا أن مشروع يتضمن تنمية متكاملة لهذه القري في قطاعات التعليم والصحة ومراكز الشباب.

وتضمن الزيارة افتتاح معرض صندوق تحيا مصر بجامعة سوهاج ضمن مبادرة دكان الفرحة، لتوزيع 30 ألف قطة ملابس جديدة، فضلا عن توزيع 20 طنا من لحوم الهدي والأضاحي، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم بين الدولة المصرية والمملكة العربية السعودية.

كما يقوم صندوق تحيا مصر خلال الزيارة بتوزيع عدد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية على عدد من الفتيات المقبلين على الزواج في إطار مبادرة دكان الفرحة لتيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية.