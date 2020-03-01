هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة: تحسين الخدمات يضمن تكرار زيارة السائحين الوافدين لمصر



نتائج إيجابية لإطلاق حملة رفع الوعى السياحى لدى المواطنين والمتعاملين مع القطاع

قال الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة إن الفترة القادمة ستشهد الارتقاء بمنظومة السياحة ككل من خلال الاهتمام بتحسين الخدمات المقدمة للسائح والاهتمام بالمعالم السياحية والتراثية والترفيهية.. مشيرا إلى أن الارتقاء بجودة الخدمات يضمن ويساهم فى زيادة تكرار زيارة السائحين لمصر.



وطالب بضرورة الاهتمام بتقديم الدعم والمساندة لتطوير البنية التحتية من شبكات طرق ومياه ووسائل نقل وغيرها، بالاضافة إلى ضرورة تعديل القوانين والتشريعات المحفزة لدعم وتنشيط السياحة المصرية بشكل عام.



وأشار بيتر فى تصريحات صحفية إلى أن الفترة القادمة ستشهد نتائج إيجابية لإطلاق حملة رفع الوعى السياحى لدى المواطنين والمتعاملين مع القطاع والتى تهدف لتدريب العاملين بالمواقع السياحية والاثرية والمتعاملين مع السائح فى مختلف المنشآت السياحية والاثرية مشيدا بخطة وزارة السياحة والآثار، لرفع الوعى السياحى والأثرى لدى الشعب المصرى ورفع كفاءة العنصر البشرى فى المواقع السياحية والأثرية، والذى من شأنه أن يعمل على تحسين المنتج السياحى المصرى وجودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين.



كان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قد عقد الأسبوع الماضى الاجتماع الأول لإطلاق مبادرة الحملة القومية للوعى السياحى، وذلك بحضور غادة شلبى نائب الوزير لشئون السياحة والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وخبراء فى مجال التسويق، والشركة المنفذة للحملة، وعدد من قيادات الوزارة.



وتهدف هذه الحملة التواصل مع جميع فئات الشعب المصرى وخاصة الأطفال عن طريق الإعلانات التليفزيونية المصورة والأفلام التسجيلية القصيرة واللافتات الدعائية فى الشوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعى لتعريفهم بالسياحة وأهميتها لزيادة دخل الفرد وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة ومردودها على اقتصاد مصر القومى.



كما ترتكز محاور الحملة على تدريب عدد من العاملين بالمواقع السياحية والاثرية والمتعاملين مع السائح فى مختلف المنشآت السياحية والاثرية والشوارع والبازارات وإبراز السلوكيات السليمة تجاه السائح ومواجهة أى ظواهر سلبية بهدف تحسين طرق التعامل مع السائح وتشجيعه على تكرار الزيارة إلى المقاصد السياحية المصرية عدة مرات.



ومن المقرر تطبيق محاور تلك الحملة بشكل عملى على أرض الواقع خلال الشهور القليلة المقبلة.