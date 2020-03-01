حبس اثنين لإدارتهما شقة لتصنيع المواد المخدرة بالإسكندرية



قررت نيابة أول العامرية في الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود زغلول، اليوم الأحد، حبس شخصين، عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إدارة شقة لإعادة تصنيع مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم بقصد الاتجار.



وطلبت النيابة سرعة استقدام تحريات المباحث حول الواقعة، واستمرار التحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لفحصها، وإفادتها بتقرير عن طبيعتها.



وكان ضباط مباحث قسم مكافحة الإتجار في المواد المخدرة بمديرية أمن الإسكندرية، تمكنوا من ضبط، المتهمين، لقيامهما بإعادة تصنيع وإنتاج الحشيش المخدر داخل شقة كائنة في أحد عقارات منطقة المنتزه، وعثر بحوزتهما على 31 كيلو جراما من مخدر الحشيش.



وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد قيام شخصين، أحدهما يبلغ من العمر 41 عامًا، سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات، ومشاجرة، وضرب"، والآخر يبلغ نت العمر 22 عامًا، مُقيمان في نطاق دائرة القسم، باستئجار شقة داخل عقار بمنطقة أكتوبر، لاستخدامها في إعادة تصنيع المواد المخدرة من جوهر الحشيش المخدر، والإتجار به.



وعقب تقنين الإجراءات واستهدافهما بمأمورية من ضباط البحث الجنائي، تحت إشراف اللواء شريف ذكي رؤوف، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أسفرت جهودها عن ضبطهما وبحوزتهما 31 كيلو جراما من مخدر الحشيش، واسطمبة حديد، وميزان حساس، و3 هواتف محمولة.



وبمواجهة المقبوض عليهما، اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد التصنيع والإتجار، والهواتف المحمولة للتواصل مع العملاء، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.