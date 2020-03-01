 تنصيب لويس لاكال برئاسة أوروجواي إنهاء لـ15 عاما من الحكم اليساري - بوابة الشروق
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تنصيب لويس لاكال برئاسة أوروجواي إنهاء لـ15 عاما من الحكم اليساري

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 1 مارس 2020 - 8:56 م | آخر تحديث : الأحد 1 مارس 2020 - 8:56 م

جرى تنصيب السياسي من يمين الوسط لويس لاكال بو رئيسا لأوروجواي اليوم الأحد، ما يضع نهاية لـ15 عامًا من حكم تيار اليسار في تلك الدولة الصغيرة بأمريكا اللاتينية.

وتعهد لاكال بو، 46 عامًا، وهو سيناتور سابق ونجل الرئيس السابق لويس ألبرتو لاكال، بالتصدي لعجز الميزانية المرتفع للبلاد، وخفض معدلات الجريمة وإعادة تنظيم سياستها الخارجية.

وأطاح انتصاره في نوفمبر بحزب الجبهة العريضة اليساري من الرئاسة بعد 15 عاما في السلطة

وكان لاكال بو مسؤولا عن تغييرات تقدمية في السياسات بما في ذلك تشريع بشأن الإجهاض وزواج المثليين واستخدام القنب.


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