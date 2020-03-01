مهرجان الجونة السينمائي يفتح باب التقديم لدورته الرابعة

يعلن مهرجان الجونة السينمائي بدء استقبال طلبات تقديم الأفلام لدورته الرابعة، التي تقام في الفترة ما بين 24 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2020.

يُفتح باب التقديم بدءًا من الأول من مارس وحتى الـ15 من يوليو 2020. ويمكن الوصول إلى نموذج التقديم والقواعد واللوائح الخاصة به من خلال موقع المهرجان: www.elgounafilmfestival.com

يقبل المهرجان طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم، والمُختارة منها يمكن عرضها في الأقسام المختلفة سواءا كان ذلك مسابقة الأفلام الروائية الطويلة أو مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة أو مسابقة الأفلام القصيرة أو القسم الرسمي - خارج المسابقة.

تتكون لجان تحكيم الأفلام من شخصيات سينمائية مرموقة، تمنح جوائز نجمة الجونة الذهبية أو الفضية أو البرونزية لأفضل الأفلام المشاركة في جميع مسابقاته. ويمنح المهرجان جائزة خاصة لأفضل فيلم عربي في تلك المسابقات.

كما تتضمن الجوائز؛ جائزتي أفضل ممثل وممثلة للمشاركين في الأفلام الروائية الطويلة. أخيرًا، يمنح المهرجان جائزته الخاصة "سينما من أجل الإنسانية" للفيلم الذي يقدم موضوعًا إنسانيًا هامًا.

وقال مدير المهرجان انتشال التميمي؛ "خلال الدورات الثلاث الماضية تمكن مهرجان الجونة السينمائي من الاستناد على أرض صلبة وأصبح منصة رحبة للمشاركين لعرض أعمالهم ومشاريعهم، وفرصة للقاء أقرانهم من الخبراء والإعلاميين والجمهور من جميع أنحاء العالم. نبقى ملتزمين التزامًا راسخًا بتقديم تجربة مهرجانية تثري المتخصصين في الصناعة السينمائية المحلية والاقليمية والدولية".

وأضاف "تقديم المخرجين والمنتجين بأعمالهم للمشاركة في الدورة الرابعة للمهرجان سيغني خيارات برنامجنا، وسيوفرون لنا إمكانية مواصلة تقديم برامج غنية، كالتي قدمناها في الدورات الثلاث المنصرمة".

كما صرح المدير الفني للمهرجان، أمير رمسيس، قائلا : "بعد 3 سنوات من الإشادة ببرنامج المهرجان من الجماهير والنقاد​ والسينمائيين .. ها نحن نبدأ عامنا الرابع بالسؤال المكرر: ماذا بعد؟ هل نستطيع أن نواكب نجاح برنامج الأعوام الماضية؟ بلا شك كلنا حماس و طموح، خاصة و نحن نترقب عددًا كبيرًا من الأعمال المهمة والاكتشافات الفنية الجديدة المتوقع ظهورها في 2020، ونطمح أن نكون أول من يقدمها لجمهور المنطقة كما اعتدنا منذ عامنا الأول".