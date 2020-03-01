أثينا تتهم أنقرة بنشر معلومات مضللة بين المهاجرين

اتهمت اليونان تركيا بحث المهاجرين على السفر إلى اليونان، والوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، من خلال نشر معلومات مضللة.

وكتبت وزارة الخارجية اليونانية تغريدة اليوم الأحد قالت فيها" حملة المعلومات المضللة التي تقودها السلطات التركية مستمرة. الحقيقة: جرى منع 10 آلاف شخص من دخول الأراضي اليونانية".

وقالت الوزارة إنه جرى إلقاء القبض على 73 مهاجرا عقب دخولهم بصورة غير قانونية إلى اليونان، ويجرى محاكمتهم.

وأفادت تقارير إعلامية أن اليونان ترسل رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة للمهاجرين الذين احتشدوا على الجانب التركي من نهر إيفروس ، مفاداها" لا تحاول عبور الحدود اليونانية بصورة غير قانونية".

أعلن مسؤول تركي كبير الجمعة أن أنقرة لن تعترض بعد الآن سبيل المهاجرين الراغبين في التوجه إلى أوروبا. وجاء قرار "فتح الأبواب" بعد اجتماع أمني طارئ ترأسه رجب طيب أردوغان ليل الخميس الجمعة حسب نفس المسؤول، فيما أشارت وسائل إعلام تركية إلى توجه مجموعات من المهاجرين صباح الجمعة نحو الحدود اليونانية.