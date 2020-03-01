محافظ بورسعيد يتفقد الأتوبيس الذكي الجديد لمعرفة مدى ملائمته للتشغيل

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عقب اجتماع مع أعضاء الهيئة العامة للتصنيع ، الأتوبيس الذكي الجديد، للتعرف على مدى ملائمته للتشغيل والذي سيبدأ تشغيله في المحافظة بشكل تجريبي لمدة 20 يوما، تمهيدا لتطبيقه في جميع أنحاء بورسعيد عند نجاح التجربة.

واطلع الغضبان على كيفية استخدام الأتوبيس الذكي عن طريق بطاقة الدفع الإلكتروني، والتعرف على سعة الأتوبيس وتصميمه الداخلي، كما حرص المحافظ على القيام بجولة بالأتوبيس بعدد من الشوارع بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بالأتوبيس الذكي والذي يعد على أعلى مستوى من الإمكانات، ويتناسب مع التحول للمنظومة الرقمية الذي تشهده المحافظة، لافتا إلى أنه يسهم في حل مشكلات الازدحام، ويوفر مميزات الشحن الإلكترونى والتعرف على الخدمات الخاصة بمواعيد وخطوط الأتوبيس، من خلال إبليكشن على الانترنت خاص بالشركة، وذلك لتوفير الخدمة على أعلى مستوى للمواطن.

وأجرى الغضبان وعدد من قيادات المحافظة ومسئولي الهيئة العربية للتصنيع جولة بالأتوبيس داخل الشوارع لاختبار كفاءة الأتوبيس الجديد، واستمعا لشرح وافى عن مميزات الأتوبيس الكهربائي ومدى قدرته على السير فترات كبيرة.