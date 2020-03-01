رصد البنك الزراعى المصرى مبلغ 1.5 مليار جنيه للإنفاق على إقامة مقر رئيسى بالعاصمة الادارية على مساحة 6000 متر مربع، تبعا لتصريحات مصادر بالبنك تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».



تقع قطعة الأرض فى منطقة البنوك بحى المال والاعمال بالعاصمة الادارية والذى يضم اكثر من 27 بنكا ومقرا للبنك المركزى ومطبعة النقود، وتعاقد البنك على الأرض مقابل 15 ألف جنيه لسعر المتر.

ويبلغ ارتفاع مقر البنك بالعاصمة الادارية 6 أدوار على مساحة بنائية ثلاثة آلاف متر مربع، وقام البنك باسناد أعمال البناء والتنفيذ لإحدى الشركات التابعة لجهة سيادية.

وانتهى البنك من 22 مشروعا، من إجمالى 65 مشروعا يعكف على تنفيذها ضمن خطة تطوير وهيكلة البنك أبرزها تطوير 243 فرعا والمخطط تطوير 250 فرعا آخر بعد يونية القادم، من اجمالى فروع البنك وعددها 750 فرعا، وذلك بالتزامن مع تدريب العنصر البشرى، حيث انتهى البنك من تدريب 1200 موظف بعدد 120 فرعا.

تعاقد على تركيب 100 ماكينة صراف آلى فى فروع القرى بالمحافظات، وجار التعاقد على 400 ماكينة أخرى، ضمن خطة تركيب 1200 ماكينة صراف آلى، يسعى البنك للتعاقد عليها، وتتنافس عليها أربع شركات تقدمت بعروض للبنك، كما يجرى حاليا مرحلة التجارب لمركز البطاقات بالبنك تمهيدا لتشغيله قبل 30 يونية 2020.

وتشمل مشروعات هيكلة البنك، تطوير البنية التكنولوجية للبنك بما يضمن المركزية والرقابة، حيث جار اختيار العرض المالى الأفضل ضمن ثلاث شركات تتنافس على مناقصة التطوير التكنولوجى للبنك.

وخلال العام الماضى الماضى قام البنك بضخ تمويلات بحوالى مليار جنيه خلال العام الماضى لصالح شركات زراعية كبرى، لتبلغ محفظة القروض بالبنك حتى 31 ديسمبر الماضى نحو 32 مليار جنيه، مقابل 62 مليار جنيه حجم الودائع.