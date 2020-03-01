محافظ الدقهلية يكلف وكيل «التضامن الاجتماعي» بالاطمئنان على مصابي «جمع البسلة»

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، المحاسب السيد عبد الفتاح، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتوجه للمستشفى العام الجديد للاطمئنان على مصابي مركز بنى عبيد في حادث انقلاب سيارة أمام قرية سلكا أثناء ذهابهم للعمل في جمع البسلة ومصرع ثلاث سيدات آخرين.

وقدم وكيل وزارة التضامن، تمنيات محافظ الدقهلية بالشفاء العاجل، ومساعدة مالية لإحدى المصابات، التي لاتزال في المستشفى تخضع للعلاج، واطمأن على الرعاية الطبية المقدمة لها.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف البدراوي، مدير المستشفى، أن المحافظ أكد ضرورة توفير جميع الرعاية والعناية للمصابين منذ اللحظة الأولى لوصولهن المستشفى وتوفير جميع مستلزمات العلاج والأدوية المطلوبة.

يذكر أنه تماثلت حالتين للشفاء من ثلاثة حالات وخرجن من المستشفى، ومازالت الأخيرة تخضع للعلاج بقسم جراحة القلب وتتماثل للشفاء.