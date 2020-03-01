أشرف بن شرقي يفوز بجائزة لاعب شهر فبراير في الزمالك

فاز أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير الماضي، بعد الأهداف الحاسمة التي سجلها مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ومنح نادي الزمالك، جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير للمغربي أشرف بن شرقي، عبر حساب النادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وساهم أشرف بن شرقي في فوز الزمالك ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي، بعدما سجل هدفين في المباراة التي انتهت 3-1 لصالح الأبيض، يوم 14 فبراير الماضي.

كما شارك في فوز فريقه على الأهلي في السوبر المصري، في اللقاء الذي انتهى بركلات الترجيح، يوم 20 فبراير الماضي.

كما سجل بن شرقي هدفًا وصنع آخر في فوز الزمالك على الترجي 3-1 أيضًا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي أقيم يوم 28 فبراير.

الجدير بالذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة الترجي التونسي، يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي دوري أبطال إفريقيا.