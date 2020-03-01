المحكمة تأمر بإيداع الطالب قاتل شقيقه في الشرقية بإحدى دور الرعاية

أصدرت محكمة جنح مستأنف بلبيس، بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد الخولي، اليوم الأحد، قرارًا بإيداع طالب بالصف الثالث الإعدادي بإحدى دور الرعاية، لمدة أسبوع، قبل نظر أمر إحالته إلى محكمة الطفل؛ لقيامه بقتل شقيقه الأصغر بعدما شاهده الصغير في وضع مُخل.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركزشرطة بلبيس، من سائق مقيم قرية "حفنا" باختفاء نجله "مروان" 11 سنة، وذلك بعد تناوله وجبة الغداء عصر الجمعة الثاني من شهر يناير الماضي، وأنه بحث عنه ولم يجده، وذلك قبل العثور عليه جثة هامدة بمياه مصرف القرية وبه آثار طعنات.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه "خالد" 16 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، شقيق المجني عليه، وذلك بعدما شاهده في وضع مُخل، فيما جرى ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 240 إداري بلبيس لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق، قبل إيداعه بإحدى دور رعاية البنين بمدينة الزقازيق.