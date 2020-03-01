

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن حصيلة الموجة الـ15 "حق الشعب" خلال 21 يوما هو إزالة 1043 حالة تعد على أملاك الدولة واسترداد 156975م2، مشيرا إلى تجاوز المستهدف بنسبة 368%.



ففي اليوم الـ21 للموجة تم إزالة 97 حالة تعد واسترداد 2854م2 بمركز ومدينة سمنود تمثلوا في (87 حالة تعد على أملاك الرى والصرف بمساحة 2389م2 – 9 حالات تعد على أملاك الأوقاف بمساحة 285م2 – 1 حالة على أملاك الوحدات المحلية بمساحة 180م2).



وفي السياق ذاته؛ أكد المحافظ على الاستمرار بقوة في إزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة واستردادها لما يأتى في الصالح العام للجميع.