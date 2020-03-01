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الإمارات رئيسا للمركز العربي للإعلام السياحي

أ ش أ
نشر فى : الأحد 1 مارس 2020 - 3:54 م | آخر تحديث : الأحد 1 مارس 2020 - 3:54 م

فازت دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة المركز العربي للإعلام السياحي خلال انتخابات مجلس الإدارة التي جرت اليوم الأحد في مدينة شرم الشيخ؛ وذلك للدورة المقبلة 2020 - 2024 بنظام التجديد النصفي كل عامين وفقا للائحة الجديدة.

جاء ذلك على هامش ملتقى الإعلام السياحي العربي الذي يختتم أعماله اليوم حيث انتخب أعضاء مجلس إدارة المركز الإعلامي حسين المناعي من الإمارات رئيسا..ومحمد عبدالقادر من السودان وسلطان اليحيائي نائبين للرئيس..ومصطفى عبدالمنعم أمينا عاما..وعبدالرحمن بسيوني من مصر رئيسا للمجلس التنفيذي..وعضوية كل من جاسم التنيب من الكويت وخالد الدغيم من السعودية وخالد خليل من مصر ورشا محمد من العراق وأحمد عليوة من الأردن ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

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