الجيش الليبي يعلن سيطرته الكاملة على منطقة العزيزية جنوبي طرابلس

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أعلن الجيش الليبي سيطرته الكاملة على منطقة العزيزية جنوبي طرابلس، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.