 الجيش الليبي يعلن سيطرته الكاملة على منطقة العزيزية جنوبي طرابلس - بوابة الشروق
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الجيش الليبي يعلن سيطرته الكاملة على منطقة العزيزية جنوبي طرابلس

الجيش الليبي
الجيش الليبي
هديل هلال
نشر فى : الأحد 1 مارس 2020 - 5:47 م | آخر تحديث : الأحد 1 مارس 2020 - 5:47 م

أعلن الجيش الليبي سيطرته الكاملة على منطقة العزيزية جنوبي طرابلس، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

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