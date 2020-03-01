تختار بعض النساء الخضوع للولادة القصيرية بدلًا من الطبيعية هروبًا من الألم فقط، دون علمهن بأنها تسبب أوجاع شديدة، ولذلك لا يستخدمها أغلب الأطباء إلا لانقاذ الجنين والأم، فما هى الأسباب التي تدفع الطبيب للعملية القصيرية؟.

تقول "يشيل لوي"، أخصائية أمراض النساء في جامعة نورث كارولينا، إن الولادة القيصرية عبارة عن عملية في البطن وتحديدًا فوق خط البكيني لإخراج الطفل، وهذا يحدث حينما تكون الأم غير قادرة على المرور بالولادة الطبيعية أو لمعانأة الجنين داخل الرحم.

وأضافت أخصائية أمراض النساء في جامعة نورث كارولينا أنه أحيانًا يتم اللجوء إلى الولادة القصيرية حتى لو كانت الأم والجنين في أحسن حال، ويحدث ذلك حينما يتخطى الطفل الأسبوع الـ39 من الحمل في الرحم وهو الشهر العاشر دون أن تمر المرأة بالمخاض، فيحدث تدخل جراحي سريع لإنقاذ الطرفين- حسبما ذكرت مجلة "bmc pregnancy childbirth" للحمل والولادة.

وأوضحت الأخصائية أن واحدة من كل 4 نساء في بريطانيا يلدن قصيريًا وتكون معظم الحالات بأمر الطبيب، ويلجأ الأطباء إلى ذلك سواء في المملكة المتحدة أو الدول الأخرى لعدة أسباب، وهى وجود مشاكل في المشيمة أو وجود الطفل داخل الرحم بوضعية خاطئة، ويطلق عليه طبيًا "الطفل الكاذب" أو كبر حجم الجنين، إضافة إلى حمل الأم في توأم أو معانأة الأم من فيروس العوز المناعي البشري أو الهربس التناسلي ويكون الخوف هنا من انتقال الفيروس للطفل خلال الولادة الطبيعية أو وجود نزيف مهبلي.

وأكدت "لوي" أن بعض النساء يطلبن من الأطباء الخضوع للولادة القيصرية بدلًا من الطبيعية للخوف من ألم العادية أو للمعانأة من أوجاع مهبلية صعبة أو استمرار حالة الاكتئاب التي تعقب الولادة الأولى إذا كان الحمل يحدث تلو الآخر.

ووفقًا لموقع "tommys" الخاص بصحة الحمل، فإن بعض النساء تهرب من ألم الولادة العادية للقيصرية دون أن يعلمن أن النوع الجراحي صعب وله مخاطر لأنه عبارة عن جراحة كبيرة في البطن وتستغرق وقتًا للتعافي من الألم قد يمتد لعدة أسابيع.

ويستطيع الأطباء التخفيف من خوف النساء من الولادة الطبيعية خاصةً إذا كانت تجربتهن الأولى لأن التفكير في الأمر يسبب لهن قلقًا قد يؤدي إلى حدوث اكتئاب وصدمة من الألم، الأمر الذي يضطر بعضهن لاختيار القيصرية دون الحاجة إليها، من خلال الحديث عن مدى سرعتها وقلة الألم بعد الإنجاب مقارنة بالجراحة.