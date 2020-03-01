قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن فيروس «كورونا» غالبًا سيأتي إلى مصر وإذا جاء فإن 82% من المصابين لا يحتاجون إلى مستشفى أو علاج، متابعة: «هيقعد في البيت شوية وهيخف».

وأضافت «زايد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن «15% من المصابين فقط سيحتاجون الذهاب إلى المستشفى»، مؤكدة على استعداد الوزارة بشكل تام.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكتر من 2835 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 82 ألف إصابة.