 فيديو.. زايد: «كورونا» غالبا جاي.. و82% من المصابين لن يحتاجوا إلى مستشفى أو علاج - بوابة الشروق
الأحد 1 مارس 2020 1:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. زايد: «كورونا» غالبا جاي.. و82% من المصابين لن يحتاجوا إلى مستشفى أو علاج

هديل هلال
نشر فى : الأحد 1 مارس 2020 - 12:36 ص | آخر تحديث : الأحد 1 مارس 2020 - 12:36 ص

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن فيروس «كورونا» غالبًا سيأتي إلى مصر وإذا جاء فإن 82% من المصابين لا يحتاجون إلى مستشفى أو علاج، متابعة: «هيقعد في البيت شوية وهيخف».

وأضافت «زايد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن «15% من المصابين فقط سيحتاجون الذهاب إلى المستشفى»، مؤكدة على استعداد الوزارة بشكل تام.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكتر من 2835 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 82 ألف إصابة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك