 ملياردير أمريكي ينسحب من السباق الديمقراطي للانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
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ملياردير أمريكي ينسحب من السباق الديمقراطي للانتخابات الرئاسية


نشر فى : الأحد 1 مارس 2020 - 10:18 ص | آخر تحديث : الأحد 1 مارس 2020 - 10:18 ص

أعلن الملياردير توم ستاير خروجه من السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد حصوله على نتائج مخيبة للآمال على الرغم من استثماره ملايين الدولارات في حملته الانتخابية.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأحد عن ستاير قوله "لقد شعرنا بالخيبة حيال نتيجتنا، سبق لي أن قلت إنني إذا لم أر طريقا نحو الفوز فسأنهي ترشيحي"، مضيفا أنه لا يرى طريقا للفوز بالرئاسة.

وحل ستاير، البالغ من العمر 62 عاما، ثالثا بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا، بعد إنفاقه أكثر من 20 مليون دولار وقيامه بحملة مكثفة في هذه الولاية الجنوبية.

وفاز نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أمس السبت بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا، معيدا بذلك الزخم لحملته.

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