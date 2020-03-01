الرئيس القبرصي: لا يوجد خيار آخر سوى تعزيز الإجراءات عند نقاط العبور لمنع انتشار كورونا

أكد رئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس أن حكومته ليس أمامها خيار سوى تعزيز الإجراءات عند نقاط العبور، في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا، لا سيما عند مراعاة تركيبة السكان المقيمين في المناطق التي تحتلها تركيا من الجزيرة.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" اليوم الأحد أن الرئيس أناستاسياديس أدلى بهذه التصريحات على هامش فعالية في مدينة "ليماسول".

وردا على قرار الحكومة القبرصية أمس الأول الجمعة بتعليق عمل أربع نقاط عبور بشكل مؤقت، قال أناستاسياديس "إن الحكومة ملتزمة باتخاذ تدابير لحماية صحة الناس".

وأضاف "فكرنا في الأمر بجدية قبل اتخاذ أي قرار.. التفسيرات السياسية المحتملة قد تم أخذها أيضا في الاعتبار، ولكن لم يكن هناك خيار آخر لضوابط أكثر فعالية".