مدير ديوان السياحة بتونس: القطاع تفادى «كارثة» بظهور كورونا بعد موسم الذروة

قال مسؤول بوزارة السياحة التونسية اليوم الأحد إن القطاع تفادى كارثة بظهور فيروس كورونا القاتل بعد مرور فترة الذروة في الصيف.

وأفاد المدير العام للديوان الوطني للسياحة نبيل بزيوش بإلغاء العديد من متعهدي الرحلات وشركات الطيران لرحلات قادمة من الصين ومن بعض الدول الآسيوية ومن عدد من المدن بشمال ايطاليا، بسبب ظهور الفيروس.

وذكر بزيوش لوكالة الأنباء التونسية إن القطاع السياحي في تونس كان سيعيش كارثة لو أن فيروس كورونا المستجد، انتشر وقت موسم الذروة (الصيف)، مشيرا إلى أن ظهوره في فترة لاحقة جعل من تداعياته أقل وطأة.

وتشير أرقام ديوان السياحة إلى الغاء نحو 2500 من الحجوزات حتى الآن فيما تراجع اقبال السياح الصينيين بنسبة 3ر21 بالمئة.

وفي المقابل ارتفعت نسبة اقبال السياح الآسيويين على تونس منذ مطلع يناير وحتى 20 فبراير، بنسبة 7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي حققت فيه تونس رقما قياسيا لم تعرفه من قبل بدخول أكثر من تسعة ملايين سائح.

وأضاف بزيوش أن الخسائر الأكبر تكبدتها وكالات الأسفار بسبب قرار السلطات السعودية تعليق رحلات العمرة في خطوة وقائية لمنع تسرب فيروس كورونا.