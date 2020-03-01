حلم موسكو القديم يتحقق أخيرا بديزني لاند على الطراز الروسي

تجد الطفلة "ألفريا" قلادة من المشروم السحري قبل أن يسرقها منها قزم شرير، لتتوالى بعدها مغامرات طفلة الـ9 سنوات ذات الأعين الواسعة البراقة في كتاب روسي من المنتظر أن تتألق شخصياته الكرتونية في أول حديقة ديزني روسية للأطفال.

وبحسب صحيفة "نيو ورك تايمز" الأمريكية فإن مشروع جزيرة الأحلام الذي افتتح بقلب العاصمة الروسية موسكو أمس السبت هو النموذج الروسي من ديزني لاند الأمريكية، فعلى غرار الأميرة إلسا في النسخة الأمريكية من الملاهي العالمية توجد في النموذج الروسي لجزيرة الأحلام ملكات الثلج كما ستكون قصة الأدغال في الحديقة الروسية مليئة بالديناصورات المتكلمة كما ستكون هناك الأميرات والحوريات التي طالما عرفت بهم ديزني الأمريكية ولكن كلهن صناعة روسية خالصة.

ولا تمانع جزيرة الأحلام بأن تذكر أحد زائريها بديزني لاند الأمريكية ولكنها لن تكف عن التعريف بنفسها لما فيها من لمسات روسية صارخة.

وبعد محاولتين فاشلتين في تاريخ الاتحاد السوفيتي لتشييد ذلك الحلم فإن المشروع يتحقق الآن ليس لمجرد الحوريات والأميرات ولكن لإدارة موسكو هدفا أكثر محورية وهو الطبقة الوسطى المقيمة بالعاصمة والتي تريد الدولة جذب قلوبهم وعواطفهم إليها وكذلك جذب جيوبهم بما فيها من أموال ستنفق على ترفيه أطفالهم.

وبعد 60 سنة من تخطيط بناء مثل تلك الحديقة ألقى الرئيس فلاديمير بوتين النظرة الأخيرة على المشروع إيذانا بافتتاحه للعامة.

أميران موتسوف مدير جزيرة الأحلام يرى أن وقت افتتاح مشروعه، وقت حرج يتزامن مع أزمة اقتصادية يعيشها الروس في ظل عقوبات أمريكية وكذلك هناك عدوى فيروس كورونا التي تجعل أي شخص يفكر أكثر من مرة قبل زيارة مكان عام مزدحم لذا يعم موتسوف نوع من القلق حيال من سيأتي من الناس ومن سيتجنب الأمر.

ويقول موتسوف إنه من المخطط أن تستقبل الملاهي 5 ملايين من سكان العاصمة موسكو ومليوني ونصف من سكان بقية الأراضي الروسية، ويضيف أن زيارة لجزيرة الأحلام في عطلة الأسبوع تكلف عائلة 4 أفراد ثمن تذاكر يبلغ 160 دولارا.

ومقابل سعر تذكرة جزيرة الأحلام الذي يبلغ 160 دولارا، فإن دخل الفرد في روسيا العام المنصرم بلغ 680 دولارا فقط بينما يتقاضى 14% من الشعب الروسي 160 دولار شهريا ما يعادل تذكرة للجزيرة، ولكن الفكرة هنا هي أن سكان موسكو هم الاستثناء من معدلات دخل الفرد الروسي فدخل المقيم في موسكو يبلغ ضعف دخل أي شخص روسي ما جعل سكان العاصمة موسكو يحظون بقدر أكبر من الخدمات عن غيرهم وهم 13 مليون شخصا يقطنون العاصمة.

وبالعودة للحلم الأول الذى لازم الزعيم خروشوف حيال بناء ديزني روسية تقول حفيدته نينا خروتشوف مدرسة العلاقات الدولية بجامعة نيو سكول في نيويورك إن جدها زار أمريكا عام 1959 وعاد متأثرا بالإنجازات الأمريكية مثل مطاعم الوجبات السريعة والملاهي الترفيهية وحينها قرر مشروع ما يسمى بموسكو واندر لاند.

وبحسب مجلة أتراكشن الروسية كان مقررا أن تحمل تلك الملاهي طبيعة سوفييتية خالصة غير محببة للأطفال إذ كانت المقترحات بتزيين الحديقة بمجسمات الدبابات وليتم عمل البرامج التعليمية للأطفال عن الفضاء والإلكترونيات والموجات الرادياوية وغيرها ولذلك لم يكتمل المشروع.

وحاول الرئيس السوفييتي بوريس يلتسين إحياء الفكرة بلمسة أقرب وأحب لقلوب الأطفال ولكن الفكرة باءت ثانية بالفشل وبيعت أرض الملاهي ليقام عليها سوق كبير وناد لقيادة الدراجات النارية ومصنع إسمنت، والآن أجرت إدارة العاصمة موسكو الأرض لموتسوف مجانا بينما أقرضه البنك الوطني 600 مليون دولار لإتمام مشروعه.

وتقول ناديا سولايفا ومعها طفلتيها 4 و8 سنوات إن دخلها الشهري كموظفة علاقات عامة يتيح لها أن تذهب بطفلتيها لجزيرة الأحلام ولكنها تتساءل هل ستوفر حوريات تلك الحديقة قدر السعادة التي يجدها من يزور ديزني لاند الأمريكية بتذكرة سعرها 200 دولار.

في مدخل الملاهي تقف أبراج العصور الوسطى المميزة لحدائق ديزني لاند الأمريكية ومن خلفها توجد مباني مستطيلة ضخمة تشبه مهابط الطائرات العملاقة بينما تكسو بعض المناطق القباب الزجاجية إذ يقول مصممو جزيرة الأحلام إن وظيفة تلك القباب أن تبقي الحدائق في معزل عن شتاء موسكو الطويل لتكون تلك أكبر حديقة مغطاة في أوروبا.

وفي الجزيرة هناك 9 حدائق 5 منها مصممة لقصص مغامرات شخصياتها روسية وأما الـ4 الباقية فهي لمغامرات ديزني الأصلية.

ومن المناطق التابعة لديزني الأصلية هي فندق ترانسلفانيا لشركة صور سوني وهناك السنافر لشركة إيمبس وسلاحف اللنينجا لشركة فياكام وكذلك هالو كيتي لشركة سانريو اليابانية.

وأشرفت شركة كونينهام العالمية على تصميم المناطق الـ9 في جزيرة الأحلام كما أسست تلك الشركة من قبل كثير من الحدائق العالمية.

ومن المناطق الروسية هناك النسخة الروسية المقلدة من مغامرات بينوكيو وأيضا ملكات الثلج المستوحاة من أميرة في الجليد بديزني لاند وكلا القصتين تحكيان عن مجموعة أميرات يقمن بقلعة تسيطر علي الجليد حولهن.

وللترويج للحديقة الروسية قام موتسوف مع فريق من كتاب روايات الأطفال بإعداد قصص مغامرات خاصة للشخصيات الروسية في الملاهي لجذب الأطفال إليها.

ويقول موتسوف إنه سعيد بتخطيه الفكر الروسي القديم الراغب بحديقة تعليمية ليرتادها الأطفال مضيفا: "ليس كلنا يحب قراءة روايات الأديب تولستوى وخاصة إن كان هذا طفل عمره 8 سنوات".