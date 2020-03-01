لافروف يدعو تشاووش أوغلو لتسوية الوضع حول صحفيي «سبوتنيك» في تركيا

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي، مولود تشاووتش أوغلو، الجانب التركي لتسوية الوضع القائم حول احتجاز صحفيي وكالة "سبوتنيك" في أسرع وقت، وتأمين سلامتهم.

وجاء في بيان الوزارة: "الجانب الروسي أكد على ضرورة تسوية الوضع حول صحفيي وموظفي وكالة "سبوتنيك" في أنقرة وتوفير أمنهم"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

يذكر أن أشخاص يرددون شعارات قومية اقتحموا يوم أمس السبت أماكن إقامة الموظفين المحليين لوكالة "سبوتنيك تركيا" ووجهوا تهديدات بحقهم، مطالبين وقف ممارسة أنشطتهم المهنية.

وبحسب معلومات وزارة الخارجية الروسية، فإن الصحفيين محتجزون منذ أمس من قبل الأجهزة الأمنية التركية.