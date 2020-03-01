تركيا تعتقل رئيس تحرير وكالة أنباء «سبوتنيك»

اعتقلت السلطات التركية، الأحد، رئيس تحرير وكالة "سبوتنيك" الروسية ماهر بوزتيبي وسط تصاعد التوتر بين أنقرة وموسكو على خلفية التصعيد العسكري الواقع في إدلب شمال غرب سوريا.

وقالت الوكالة الروسية: إن الشرطة التركية اعتقلت بوزتيبي وتم نقله إلى قسم الأمن الرئيسي في إسطنبول فيما كانت قد أجرت في وقت سابق اليوم تفتيشا في مكتب "سبوتنيك" في اسطنبول بناء على أمر من النيابة العامة.

ومن جهتها، قالت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية : "عناصر الشرطة التركية يفتشون مكتب "سبوتنيك" في اسطنبول وقد تم إصدار أمر التفتيش من قبل النيابة العامة ولم يعلن السبب بعد".

وأكد مراسل الوكالة في تركيا، أنه تم نقل ثلاثة من الصحفيين التابعين لوكالة "سبوتنيك تركيا" إلى مبنى القضاء في أنقرة ومن المتوقع أن يدلوا بشهاداتهم أمام النائب العام​​​.

وعلى صعيد متصل، دعت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، السلطات التركية للتدخل في الوضع القائم وتوفير سلامة ممثلي وسائل الإعلام الروسية والمساهمة في توضيح جميع تفاصيل ما حدث.