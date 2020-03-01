فاز جو بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، في ولاية كارولاينا الجنوبية.

تتواصل الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأمريكي لتحديد هوية المرشح الذي ينافس دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وتتجه الأنظار هذه المرة إلى كارولاينا الجنوبية، رابع محطة في السابق الداخلي للحزب، حيث يسعى نائب الرئيس السابق جو بايدن إلى الفوز لإبطاء تقدم السيناتور الاشتراكي بيرني ساندرز.

فتحت مكاتب الاقتراع في كارولاينا الجنوبية أبوابها السبت لإجراء الانتخابات التمهيدية الرابعة للحزب الديمقراطي لتحديد هوية المرشح لمنافسة دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

ويسعى نائب الرئيس السابق جو بايدن للفوز في هذه الولاية عقب خسارته في أيوا ونيو هامبشر ونيفادا، آملا إبطاء تقدم بيرني ساندرز.

ويتسارع الزخم مع اقتراب "الثلاثاء الكبير" عندما تصوت 14 ولاية في يوم واحد، لكن لا يزال السباق طويلا إلى حين اختيار المرشح الديمقراطي لمواجهة الجمهوري دونالد ترامب.

"كلي ثقة"، كرر جو بايدن، 77 عاما، عبارته في أثناء تجواله في ساوث كارولاينا عشية هذا التصويت الحاسم لمستقبله. وتمنحه استطلاعات الرأي تقدما كبيرا في هذه الولاية حيث يمثل السود المؤيدون له أكثر من نصف الناخبين الديمقراطيين.