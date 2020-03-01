أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل، وتحقيق الانضباط الإداري، وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.

وأسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها وحدات الرقابة والمتابعة بمركزي (إيتاي البارود- الدلنجات) عن إحالة 37 من العاملين وذلك من خلال المرور على عدد من المنشآت الصحية، حيث تم إحالة عدد 30 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية ظهر التمساح بوحدة طب أسرة بقرية منشأه النصر بايتاي البارود، للتحقيق لغيابهم عن العمل دون سند قانوني، وترك العمل أثناء المواعيد الرسمية.

كما تم إحالة 7 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية مؤسسة البستان بالدلنجات للتحقيق لغيابهم عن العمل دون سند قانوني.