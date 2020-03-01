 ميركل تجري اتصالا مع رئيس الوزراء البلغاري بسبب الوضع على الحدود مع تركيا - بوابة الشروق
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ميركل تجري اتصالا مع رئيس الوزراء البلغاري بسبب الوضع على الحدود مع تركيا

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
د ب أ
نشر فى : الأحد 1 مارس 2020 - 11:08 م | آخر تحديث : الأحد 1 مارس 2020 - 11:08 م

أجرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اتصالا هاتفيا اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف بسبب الوضع المتوتر على الحدود بين بلغاريا وتركيا.

تجدر الإشارة إلى ان الحدود البلغارية تمثل الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن موضوع الحديث الهاتفي كان منصبا على تفاقم الوضع، وأضاف أن ميركل وبوريسوف اتفقا على ضرورة إجراء محادثات سياسية عاجلة مع تركيا في ظل الوضع القائم.

كانت تركيا قد أعلنت مطلع الأسبوع فتح حدودها أمام اللاجئين باتجاه الاتحاد الأوروبي، وعلى إثر ذلك عززت اليونان وحداتها بطول الحدود مع تركيا.

وحسب بيانات الأمم المتحدة، فهناك نحو 13 ألف مهاجر عالقين على الجانب التركي في ظل جو بارد.

وتفيد التقارير الأولية بأن الوضع على الحدود البلغارية التركية هادئ.

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