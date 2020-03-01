• شعراوي: 29 قرية في سوهاج ضمن المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة» باستثمارات حوالي 721 مليون جنيه

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أطلق مبادرة رئاسية محورها المواطن المصري داعيا الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للتعاون والتنسيق من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.

ولفت شعراوي، اليوم الأحد، خلال مشاركته في احتفالية صندوق "تحيا مصر" بافتتاح مشروعات تنموية جديدة بمحافظة سوهاج، إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغاً من منطلق أن المواطن هو الذي تحمل مع قيادته وحكومته عبء برنامج الإصلاح الاقتصادي وشارك في عملية البناء والتشييد والتنمية التي لم تشهد مصر مثيلا لها من قبل.

وأضاف أن الحكومة بادرت مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بتلبية دعوة رئيس الجمهورية وترجمة التكليف الرئاسي الخاص بمبادرة "حياة كريمة" إلى برامج عمل تنفيذية، مضيفاً أن الوزارة تتشرف بالقيام بمهمة الإشراف على هذه المبادرة والتنسيق بين الفاعلين المختلفين لتنفيذ حزمة من المشروعات التي يستفيد منها القرى الأكثر احتياجا.

وأوضح شعراوي، أن من بين 143 قرية مستهدفة في المرحلة الأولي بمبادرة "حياة كريمة" 29 قرية في محافظة سوهاج، و7 قرى بمركز طهطا، وتبلغ استثمارات المبادرة في سوهاج حوالي 721 مليون جنيه، نصيب قرى مركز طهطا منها 215 مليون جنيه، وهو أعلى معدل استثمارات في مركز واحد على مستوى الـ11 محافظة المستهدفة بالمبادرة.

وأشار شعراوي إلى أهمية الدور الذي يقوم به صندوق "تحيا مصر" للارتقاء بحياة المواطنين في كل المحافظات واستكمال الجهود التي تقوم بها الوزارات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني في توفير حياة كريمة للمواطنين.

وقال شعراوي إن ما شهدناه اليوم من إنجازات في قرية زين الدين لهو أكبر دليل على أن الدولة ومؤسساتها ومنظمات المجتمع المدني صادقة العزم في تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري التي يتبناها رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة المصرية 2018-2020.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه على مدار المرحلة الأولى من عمر البرنامج فقد تم تنفيذ 1112 مشروعا بمحافظة سوهاج بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه، من بينها 1071 مشروعا من المكون المحلي، و41 مشروعا من قرض البنك الدولي، ومن المتوقع خلال المرحلة المقبلة وحتى عام 2023 تنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية بحوالي 4.5 مليار جنيه في إطار تنفيذ الخطة متوسطة الأجل للمحافظة.

وأوضح أن مركز طهطا الذي يشهد اليوم افتتاح مشروعات صندوق تحيا مصر في إحدى القرى التابعة له يستحوذ على جزء مهم من اهتمام البرنامج، حيث ينفذ برنامج تنمية الصعيد عدة مشروعات في مجال البنية الأساسية بتكلفة حوالي 32 مليون جنيه تتضمن مشروعات لربط قرى المركز بالمدينة وبالمنطقة الصناعية في الظهير الصحراوي، وتغطية مجاري مائية وتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة.

وأكد أن الروح التي تتجلى في مبادرات تنمية القرى الأكثر احتياجاً هي الروح التي نسعى جميعا للحفاظ عليها وتطويرها لتتضمن شراكة حقيقية ومستدامة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لافتاً إلى أن هذه الروح هي التي تحكم برنامج عمل الحكومة وأداء وزارة التنمية المحلية وهي بصدد تنفيذ برامجها القومية لتطوير القرى المصرية.

وأشار إلى أن المشاركة المجتمعية تلعب دورا جوهريا في دعم الجهود الحكومية لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الحكومة بالقرى الأكثر احتياجا من خلال التكامل والتنسيق التام بين الوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص الذين يمثلون شركاء التنمية، والمشاركة في وضع الرؤى والخطط وتنفيذ التدخلات ليصبح هناك تكاملا في التنفيذ