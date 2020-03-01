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البرلمان العراقي يرفع جلسة منح الثقة على حكومة علاوي إلى غد الاثنين

البرلمان العراقي
البرلمان العراقي
(د ب أ)
نشر فى : الأحد 1 مارس 2020 - 4:24 م | آخر تحديث : الأحد 1 مارس 2020 - 4:24 م

قرر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي عصر اليوم الأحد رفع جلسة البرلمان الاستثنائية لمنح الثقة على حكومة محمد توفيق علاوي إلى يوم غد الاثنين لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال الحلبوسي، في تصريح صحفي، إن " يوم غد اخر مهلة لرئيس الوزراء المكلف" لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأخفق البرلمان العراقي للمرة الثانية في غضون أيام في حسم موضوع منح الثقة للحكومة الجديدة بزعامة محمد توفيق علاوي.

وأعلنت الكتل الكردية والسنية وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي عدم المشاركة في جلسة البرلمان مما أحدث خللا في النصاب القانوني أدى لرفعها إلى جلسة يوم غد.

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