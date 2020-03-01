الحوثيون يسيطرون على مدينة الحزم عاصمة الجوف شمالي اليمن

سيطرت جماعة أنصار الله الحوثية المتمردة في اليمن اليوم الأحد على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف شمالي اليمن.

وقال مصدر عسكري حكومي، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن مسلحي جماعة الحوثي تمكنوا من اقتحام مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف بعد مواجهات مع قوات الجيش الوطني المسنودة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وأضاف أن "سيطرة الحوثيين على الحزم جاء بعد تقدمهم خلال الأيام الماضية في جبهات أخرى بمحافظة الجوف، وسط تراجع ملحوظ لقوات الجيش اليمني".

ولفت المصدر إلى أن "تقدم الحوثيين جاء بعد أن تكبدوا خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال المواجهات التي اندلعت مؤخرا في عدة مناطق بالجوف".

من جانبه أكد محمد جميح سفير اليمن في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم(اليونسكو) سيطرة الحوثيين على مدينة الحزم.

وأوضح، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن "سقوط مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف بيد الحوثيين هو انعكاس طبيعي لبقاء القيادات السياسية والعسكرية خارج الوطن، وانعكاس للمعارك الجانبية والمكايدات بعيداً عن معركة دحر الانقلاب، ولآلاف الأسماء الوهمية في الجيش، ولخذلان محافظة الجوف التي قاتلت بكل شجاعة واستبسال".

يشار إلى أن الجوف تعد من المحافظات اليمنية الكبيرة من حيث المساحة وترتبط بحدود برية مع المملكة العربية السعودية.

وكانت قوات الجيش اليمني قد استطاعت السيطرة على مدينة الحزم نهاية العام 2015 بعد مواجهات محدودة مع مسلحي جماعة الحوثي.

والجمعة الماضية، عبر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث عن إدانته للتصعيد العسكري في الجوف، مشيرا إلى أن الوضع هناك يثير الإحباط.