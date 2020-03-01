 سفير العراق في تركيا يدعو مواطنيه الراغبين في العودة للاتصال بـ«الخطوط العراقية» - بوابة الشروق
الأحد 1 مارس 2020 12:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

سفير العراق في تركيا يدعو مواطنيه الراغبين في العودة للاتصال بـ«الخطوط العراقية»

أ ش أ
نشر فى : الأحد 1 مارس 2020 - 12:04 م | آخر تحديث : الأحد 1 مارس 2020 - 12:04 م

دعا السفير العراقي لدى تركيا حسن الجنابي اليوم الأحد العراقيين الراغبين في العودة من أنقرة إلى بلادهم إلى الاتصال بمكاتب الخطوط العراقية لتنظيم عودتهم.

وقال الجنابي، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، "أبلغنا رسميا بإيقاف الرحلات الجوية بين بغداد وأنقرة حتى إشعار آخر"، موضحا أنه "سيسمح للطائرات العراقية بنقل مواطنينا إلى بلدهم، ولن يسمح بقدوم مسافرين من العراق إلى تركيا".

وكانت السلطات التركية قد أعلنت أمس السبت إيقاف الرحلات الجوية والبرية مع العراق وإيطاليا وكوريا الجنوبية مؤقتا، كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك