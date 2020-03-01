سفير العراق في تركيا يدعو مواطنيه الراغبين في العودة للاتصال بـ«الخطوط العراقية»

دعا السفير العراقي لدى تركيا حسن الجنابي اليوم الأحد العراقيين الراغبين في العودة من أنقرة إلى بلادهم إلى الاتصال بمكاتب الخطوط العراقية لتنظيم عودتهم.

وقال الجنابي، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، "أبلغنا رسميا بإيقاف الرحلات الجوية بين بغداد وأنقرة حتى إشعار آخر"، موضحا أنه "سيسمح للطائرات العراقية بنقل مواطنينا إلى بلدهم، ولن يسمح بقدوم مسافرين من العراق إلى تركيا".

وكانت السلطات التركية قد أعلنت أمس السبت إيقاف الرحلات الجوية والبرية مع العراق وإيطاليا وكوريا الجنوبية مؤقتا، كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا".