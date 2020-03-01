كوريا الشمالية: أكثر من 7 آلاف شخص تحت المراقبة الصحية

أفادت صحيفة (رودونج شينمون) الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الأحد بأنه تم وضع 3,900 شخص إضافي تحت المراقبة الطبية، على ما يبدو لظهور أعراض الكورونا عليهم، ما يرفع عدد المرضى المشتبه في إصابتهم بالفيروس في كوريا الشمالية التي لم تبلغ بعد عن أي إصابات مؤكدة إلى 7,000 شخص.

وذكرت الصحيفة أن حوالي 2420 شخصا في مقاطعة بيونجان الجنوبية و 1,500 آخرين في مقاطعة كانغ وون يخضعون للمراقبة الطبية.. مشيرة إلى أن الحكومة تقدم مستلزمات الحياة الضرورية لمن يخضعون للمراقبة.

وكانت محطة الإذاعة المركزية في كوريا الشمالية قد أعلنت يوم الاثنين الماضي أن هناك حوالي 3,000 شخص يخضعون للمراقبة الصحية في مقاطعة بيونج ان الشمالية التي تقع بمحاذاة الحدود الصينية.

بيد أنه لم توضح المحطة الإذاعية أو الصحيفة ماهية المراقبة أو من يخضعون لها، على الرغم من أن الصحيفة صرحت بأن السلطات الصحية تراقب عن كثب من يعانون من أمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي وارتفاع ضغط الدم.

وأعلنت بيونج يانج الأسبوع الماضي أيضا أنه تم وضع حوالي 380 شخصا أجنبيا قيد الحجر الصحي لمنع تفشي كوفيد-19، كما أنها أغلقت العديد من المرافق العامة كإجراء طارئ.

ومن جانبها، ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه على الرغم من الادعاء المتكرر بأنه لا توجد حالات إصابة مؤكدة على أراضيها، تظل كوريا الشمالية عرضة للخطر بما أنها تشارك الصين في حدود طويلة سهل اختراقها، كما أنها تفتقر للمستلزمات الطبية والبنية التحتية اللازمة لتشخيص وعلاج المصابين.