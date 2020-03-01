جنوب إفريقيا تفرض الحجر الصحي على مواطنيها العائدين من بؤرة تفشي كورونا

قررت حكومة جنوب إفريقيا فرض الحجر الصحي على عشرات المواطنين الذين طلبوا إعادتهم إلى وطنهم من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد-19)، وفقا لوزير الصحة زويلي مخيز.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مخيز قوله للصحفيين في جوهانسبرج اليوم الأحد، إن 201 جنوب إفريقي يعيشون حاليا في ووهان، من بينهم 151 شخصا أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى بلادهم.



وقال وزير الصحة إنه في حين أظهرت الفحوص خلو جميع من أعيدوا إلى الوطن من فيروس كورونا، سيتم إخضاعهم للحجر الصحي لمدة 21 يوما كإجراء احترازي.



وحددت الحكومة في جنوب إفريقيا 84 موقعا ممكنا للحجر الصحي الذي يحاط بحراسة الجيش، مع رفض الإعلان عن موقع محدد تم اختياره.



وقال مخيز في بيان: "سيكون هناك طوق خارجي يحرسه الجيش. داخل هذا الطوق، سيتم إعلان منطقة غير مسموح بدخولها ولا مسموح بالطيران أعلاها".



ولم تسجل جنوب إفريقيا أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن. وحتى الآن، تم فحص إجمالي 156 شخصا وأظهرت النتائج خلوهم من الفيروس، وفقا للمعهد الوطني للأمراض المعدية.



ومن المتوقع أن تستغرق عملية إعادة المواطنين من ووهان ما يصل إلى 10 أيام، حسب مخيز.