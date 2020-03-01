عمرو أديب ساخرا: لو ظهرت «كورونا» في مصر الناس هتعمل احتفال

لو عبر الموسم بلا كورونا في مصر الناس هتزعل وتتشاءم ويبقوا مش مبسوطين

علق الإعلامي عمرو أديب على استنكار البعض لعدم ظهور حالات مصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، قائلًا: «ياريت تيجي كورونا ونستريح، لكن أنا آسف لإن لحد دلوقتي مفيش».

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أن الأشخاص في حالة انتظار لمجيء الفيروس إلى مصر، مردفًا: «إذا جاءت لدينا حالة كورنا هنعمل احتفال، الناس مش هتبقى زعلانة، الناس منتظرة اللحظة لظهور إصابات بمصر».

وتساءل عن السبب في عدم السؤال عن وجود إصابات بدول أخرى لم تظهر بها «كورونا»، متابعًا: «الناس تسأل هل مصر جاءت بها كورونا أم لا، وأصبحت مصر هي البؤرة وليست إيطاليا الصين وإيران».

وأشار إلى تشاؤم وحزن الأفراد إذا مرت أزمة الفيروس دون ظهور حالة إصابة، مستطردًا: «لو عبر الموسم بلا كورونا في مصر الناس تزعل وتتشاءم ويبقوا مش مبسوطين»، وفقًا لتعبيره.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكتر من 2870 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 86 ألف إصابة.