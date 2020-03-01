«مستقبل وطن» ينظم معرضا للسلع والملابس والأدوات المدرسية بكفرالشيخ

نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف بمحافظة كفرالشيخ، معرضًا للسلع الغذائية والأدوات المدرسية بتخفيضات تصل إلى 40% بقرية الحمراوي مركز كفرالشيخ.

ويأتي ذلك تحت رعاية وحضور المهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور علي أبوشوشة، الأمين المساعد، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي يساندها الحزب في جميع المحافظات.

وقال الدكتور ياسر شحاتة، أمين العمل الجماهيرى بالمحافظة، إن المعرض شامل يضم جميع السلع الغذائية، والملابس ومستلزمات العرائس، والنجف والسجاد والأحذية، والأدوات المدرسية والشنط، بتخفيضات تصل إلى 40%، موضحًا أن المعرض شهد إقبالًا شديدًا من المواطنين طوال اليوم.

وشهد حفل الافتتاح المحاسب هاني الغريب، الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، وعمرو سعدة، أمين الإعلام، والدكتور ياسر شحاتة، أمين العمل الجماهيري، وخميس عابوة أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة.

من جانبهم أعرب زائروا المعرض عن سعادتهم البالغة بالتخفيضات الهائلة خاصة على السلع الغذائية والملابس، مطالبين بافتتاح معارض أخرى بالمدن والقرى، مشيدين بحزب مستقبل وطن والفعاليات والمبادرات التي يقدمها لخدمة المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعية للمشاركة المجتمعية، وإقامة معارض السلع الغذائية والأدوات المدرسية ومساندة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة للشعب.