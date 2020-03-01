 سويسرا تسجل الإصابة الـ 24 بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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سويسرا تسجل الإصابة الـ 24 بفيروس كورونا

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 1 مارس 2020 - 11:41 م | آخر تحديث : الأحد 1 مارس 2020 - 11:41 م

سجلت سويسرا، اليوم الأحد، حالة الإصابة الـ 24 بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج نقلًا عن السلطات الصحية السويسرية.

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