سويسرا تسجل الإصابة الـ 24 بفيروس كورونا

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سجلت سويسرا، اليوم الأحد، حالة الإصابة الـ 24 بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج نقلًا عن السلطات الصحية السويسرية.