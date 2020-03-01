أكثر من 13 ألف مهاجر يحتشدون على الحدود التركية - اليونانية

احتشد أكثر من 13 ألف شخص على الحدود البرية بين تركيا واليونان، وذلك بعد أن أعلنت أنقرة رسميا فتح حدودها الغربية أمام المهاجرين واللاجئين المتجهين إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية - في بيان لها اليوم الأحد - أن آلافا من المهاجرين بينهم عائلات لديها أطفال صغار، قضوا ليلة باردة على طول الحدود بين تركيا واليونان.. حسبما أفاد به عاملون في المنظمة.

وأوضحت أنه بحلول مساء السبت، لاحظ أفراد المنظمة العاملون على طول الحدود بين تركيا واليونان أن ما لا يقل عن 13 ألف شخص احتشدوا عند نقاط العبور الحدودية الرسمية في بازار كولي وإيبسالا ومعابر حدودية غير رسمية متعددة.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في تركيا لادو جفيلافا: "لقد زاد عدد المهاجرين الذين يعبرون (أدرنة) باتجاه الحدود طوال اليوم مع وصول السيارات وسيارات الأجرة والحافلات من إسطنبول".

وأضاف جفيلافا : أن معظم هؤلاء الأشخاص من الرجال ولكن توجد أيضا مجموعات عديدة من الأسر بصحبة أطفالها الصغار .. مشيرا إلى أنه يتم توزيع الوجبات وغيرها من الإمدادات الأساسية في المدينة لكن درجات الحرارة تنخفض إلى ما يقرب من الصفر والرياح شديدة السوء ؛ "لذلك نحن قلقون بشأن هؤلاء الأشخاص الضعفاء الذين يتعرضون لتلك الظروف".

وتصاعدت التوترات على الحدود التركية اليونانية منذ الجمعة الماضية، حيث أطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق أعداد متزايدة من المهاجرين الذين تجمعوا عند حدود البلاد الشرقية قادمين من جارتها تركيا، والتي وفرت حافلات لنقلهم إلى المنطقة وتركت حدودها مفتوحة.

وردا على قرار تركيا بدفع المهاجرين واللاجئين إلى الحدود مع اليونان، قررت الحكومة اليونانية إغلاق حدودها البرية والبحرية أمام جميع الأشخاص الذين لا يحملون وثائق رسمية.