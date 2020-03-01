قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، إن الاستعدادات التي تتبعها وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا مريحة وعلمية وموثقة وتتم بطريقة حرفية.

وأضاف «تاج الدين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن احتمالية ظهور كورونا في مصر قائمة، موضحًا أنه من الصعب التكتم على وجود حالات مصابة كما يتم الترويج له الآن.

وأوضح أن الانفلونزا الموسمية موجودة حاليًا وهي تتشابه مع أعراض كورونا، مضيفًا أنها في بعض الحالات تكون شديدة وتؤدي إلى إثارة الشكوك بأنها إصابة بالفيروس المستجد.

ونصح باتباع وسائل الوقاية من أي نوع من الفيروسات بما فيها الانفلوانزا الموسمية، بالإضافة إلى المتابعة الدقيقة والمراقبة، مؤكدًا على ضرورة الكشف الطبي والتحليل في الحالات الشديدة من التعب.

وتابع أن الاطمئنان تجاه عدم ظهور الفيروس أو انتشاره يأتي بالمتابعة والترقب والرصد، لافتًا إلى أن ذلك يؤدي إلى التعامل بشكل سريع وجيد في حالة ظهور اشتباه بالإصابة.

ولفت إلى أن القضاء على الفيروسات في فصل الصيف لا يتم بصورة كاملة، مضيفًا أنها فقط تزداد فيه بسبب التهوية وسطوع الشمس وارتفاع درجة الحرارة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكتر من 2870 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 86 ألف إصابة.