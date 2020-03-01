محافظة مطروح: صرف 292 ألف جنيه مساعدات لغير القادرين خلال فبراير

قالت رجاء سالم، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة مطروح، إنه تم صرف إعانات ومساعدات لغير القادرين، بإجمالي مبلغ 292.5 ألف جنيه، لعدد 154 مستفيدا خلال شهر فبراير الماضي.

يأتي ذلك، في إطار مواصلة العمل من أجل تخفيف الأعباء الملقاة على كاهل المواطنين بالمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومساعدتهم في حياة كريمة والحرص على المتابعة اليومية لكافة شكاوى المواطنين، والعمل على تلبيتها في ضوء الإمكانات المتاحة، ومد يد العون دائمًا لغير القادرين والتيسير عليهم.

وأوضحت رجاء سالم، أنه تم خلال شهر فبراير، صرف مساعدات مالية لـ40 مستفيدا من غير القادرين بإجمالي 31.6 ألف جنيه، مع مراعاة الحالات الإنسانية، وتحويل حالات للعلاج بمستشفيات خارج المحافظة لـ27 مريضًا بتكلفة 167 ألف جنيه، وصرف مساعدات علاجية شهرية لـ87 مستفيدا بإجمالي 94 ألف جنيه.

ووجه المحافظ إدارة خدمة المواطنين بالتعامل الفوري مع جميع شكاوى ومطالب المواطنين، والإسراع في حلها، وتخفيف العبء والمعاناة عنهم، خاصة الحالات المرضية، والأولى بالرعاية والدعم.