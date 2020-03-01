ضبط 10 سيارات نقل تلقي مخلفات بشوارع الجيزة وحجزها لمدة 3 أشهر

ضبطت هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، 10 سيارات نقل ونصف نقل تلقي مخلفات المباني "الرتش" بنهر الطريق دون مراعاة لحرم الطريق العام، وإعاقة الحركة المرورية للمواطنين وتسيء للمظهر العام للطرق.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتطبيق القانون بمنتهى الحزم على السيارات المضبوطة، مشيرا إلى أنه سيتم حجز أي سيارة تلقي مخلفات الهدم والرتش في الطرق والشوارع 3 أشهر واستخدامها في العمل العام ورفع المخلفات خلال مدة الحجز، وذلك من خلال هيئة النظافة والتجميل كإجراء رادع لكل من يتعدى على حرم الطريق ويعرض حياة المارة للخطر بإلقاء المخلفات.

وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع هيئة النظافة وتنظيم دوريات ميدانية خاصة بالبؤر التي يتكرر بها إلقاء مخلفات الرتش لتحقيق الرقابة الصارمة على السيارات التي تتخلص من مخلفات البناء والهدم وتلقي بها بالمحاور والطرق وتوقيع غرامات مشددة على أصحاب تلك السيارات لعدم التزامهم بإلقاء المخلفات في المقالب العمومية، مع أخذ تعهدات عليهم لمنع تكرار ذلك مستقبلا.

وطالب المحافظ، مسئولي الأحياء، بضرورة التأكيد على ملاك العقارات بإلقاء مخلفات الرتش في المقالب العمومية وتقديم المستندات الدالة على ذلك لما تسببه من مظهر غير حضاري، مشيرا إلى تخصيص خط ساخن بهيئة نظافة الجيزة لاستقبال مطالب المواطنين الراغبين في قيام الهيئة برفع مخلفات الرتش والهدم من منازلهم بمقابل مادي بسيط بدلا من إلقاءها بالمحاور المرورية.