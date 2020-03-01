تعرف على عدد المصابين بـ«كورونا» الذين أتوا من إيران إلى 6 دول عربية

باتت دولة إيران بؤرة ثانية لفيروس "كورونا" بعد الصين، إذ أن الأولى تسببت في تصدير الفيروس إلى عدة دول عربية وإسلامية.

إيران التي نال فيها الفيروس من مسؤولين في الرئاسة ووزارة الصحة الإيرانية، للحد الذي لقي فيه برلماني إيراني مصرعه متأثرًا بإصابته الفيروس، أصيب فيها 593 شخصًا وتوفي 43 آخرين.

وبحسب تقارير صحفية عربية وأجنبية وبيانات صحفية صادرة عن وكالات الأنباء العربية الرسمية، فإن 118 شخصًا من 6 دول عربية أصيبوا بالفيروس كانوا قادمين من إيران.

وتقدم "الشروق" رسمًا بيانيًا توضيحيًا بعدد الحالات حتى كتابة تلك السطور.