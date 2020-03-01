فيديو.. الوزراء: حالة من الشغف للتشكيك في التصريحات الحكومية بشأن كورونا

بالفيديو.. هاني محمود: الهيئات التي تتعامل مع الجمهور لن تنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة