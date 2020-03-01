الأمين المساعد للجامعة العربية: زيارة أبو الغيط للجزائر ممتازة والحوار مع الرئيس تبون بناء

وصف السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية زيارة الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط إلى الجزائر أنها "ممتازة"، مشيرا إلى أنها تضمنت حوارا بناء مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ووزير الخارجية صبري بوقادوم.

وقال السفير زكي - لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر - "إن مباحثات أبو الغيط في الجزائر تركزت أساسا على ترتيبات عقد القمة العربية المقبلة التي تستضيفها الجزائر، وموعد انعقادها إضافة لكل الموضوعات الإقليمية المهمة".

وأضاف "بالنسبة لانعقاد القمة، فإن الوضع الصحي عالميا يتطلب النظر بجدية في جدوى تأجيل القمة لبعض الوقت، وكما أعلن الأمين العام أمس فإن هذه القمة ستعقد في شهر يونيو المقبل بعد عيد الفطر المبارك".

وأشار إلى أن الأمين العام تطرق في مباحثاته بالجزائر لعدد من القضايا الإقليمية، وأتضح من تلك المباحثات أن الجزائر لديها النية والاستعداد للانخراط بشكل فعال في كل ملفات الأزمات بالمنطقة، وهذا أمر طيب جدا وترحب به أمانة الجامعة.

ونوه بأن الجزائر دائما كان لها دور في موضوعات تسوية الأزمات في الإقليم العربي، ونتمنى لهم التوفيق، لافتا إلى أن الحوار والتعاون مستمر بين الجامعة والجزائر حتى موعد انعقاد القمة العربية المقبلة.

وكان أبو الغيط قد بدأ أمس زيارة للجزائر استغرقت يومين، التقى خلالها بالرئيس الجزائرى ووزير الخارجية، وتم الاتفاق خلالها على تأجيل القمة العربية المقبلة إلى شهر يونيو المقبل نظرا للوضع الصحي العالمي.