ورشة عمل لاكتشاف وعلاج الغدة الجار درقية بمستشفى قنا الجامعي

تنظم مستشفيات قنا الجامعية ورشة عمل لاكتشاف وعلاج الغدة الجار درقية لمرضى الفشل الكلوي في الفترة من 28 مارس حتى 4 أبريل القادم تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور حمدي محمد حسين، عميد طب قنا، والدكتور محمد يوسف أحمد، مدير عام مستشفيات قنا الجامعية.

صرح بذلك الدكتور عبد القادر هاشم، رئيس وحدة الغسيل الكلوي وأمراض الكلى بمستشفى قنا الجامعي، مضيفا أن ورشة العمل تأتي بمشاركة فريق طبي من وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى المنصورة الجامعي خلال الفترة المذكورة، وتشهد تشخيص وعلاج الغدة الجار درقية لمرضى الفشل الكلوي، حيث يتم مناظرة الحالات أيام الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، بدءا من شهر مارس القادم لاختيار الحالات التي سيتم عرضها بورشة العمل.