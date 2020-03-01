قطر: منع دخول جميع القادمين من مصر «تدبير مؤقت»

أعلنت السلطات القطرية أن قرارها الصادر اليوم بحظر دخول القادمين من مصر، عبر نقاط وسيطة، من جميع الجنسيات، يأتي في إطار تدابير الصحة العامة اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا وأن هذه التدابير "قيود مؤقتة".

وقال مكتب الاتصال الحكومي في بيان له نقلته وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم، إن هذا التدبير مؤقت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني القطرية، اليوم، تعميماً حمل رقم 8 لسنة 2020 موجه لمدراء شركات الطيران والسفر، بحظر دخول جميع المسافرين القادمين من جمهورية مصر العربية، عن طريق نقاط وسطية، بما في ذلك حاملي الإقامات السارية المفعول في دولة قطر.

ويشمل القرار جميع الجنسيات، ولا يقتصر على المصريين فقط.

واستثنى القرار المواطنين القطريين فقط.

وجاء التعميم تعديلاً لتعميم سابق صدر اليوم أيضا، وتم التراجع فيه، كان يقصر الحظر على حاملي الجنسية المصرية فقط، لكن تم إلغاؤه بالتعميم الجديد.

وزعم القرار أن الحظر يتعلق بمنع انتشار فيروس كورونا، وفي ضوء انتشار الفيروس على نطاق عالمي.

وكانت قطر قد أعلنت في وقت سابق اكتشاف حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن الطيران المباشر متوقف بين القاهرة والدوحة، منذ 5 يونيو 2017 عندما أعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين مقاطعتها لقطر.

وسبق وأعلنت وزارة الصحة المصرية خلو مصر تماماً من فيروس كورونا، وعدم رصد أي حالات إصابة أو اشتباه، عدا الحالة الوحيدة التي اكتشفت منذ نحو 20 يوماً، وتم عزلها بمستشفى النجيلة، وتعافت تماماً.