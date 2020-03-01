مطعم لاجئين بمدريد يعمل على إدماج اللاجئين في المجتمع الإسباني

تعمل الطباخات الـ3 اللاجئات من دول مختلفة بتقديمهن طبخات سورية وسودانية وفنزويلية حسب نشأة كل منهن؛ وذلك لإعطاء صورة جيدة عن اللاجئين في إسبانيا، في وقت حدوث طفرة في أعداد اللاجئين المتدفقة لأوروبا.

وبحسب شبكة "فرانس 24" (اللاجئات أتين لأسباب مختلفة)، فحلا السورية قدمت هربا من الحرب، وأليكس السودانية أتت هربا من الاضطهاد، ويولى الفنزويلية فرت من أزمة اقتصادية تغرق بلادها.

وتجتمع اللاجئات بمطبخ المطعم بـ"مرايل" تحمل اسم المطعم "ريفيوجن" منقوشة بأحرف برتقالية واضحة، بينما تعكس أطباقهن المختلفة ثقافة كل بلد بعينه؛ فهناك المسقعة السورية والكفتة السودانية والتيكوينيز الفنزويلي أيضا.

وتقول أليكس إنها عندما فرَّت من السودان قبل 3 سنوات مضت خوفا على حياتها بسبب عدم تقبل المجتمع لها، وأتت لإسبانيا، ووجدت نفسها كسيدة سمراء غير مقبولة في أي وظيفة، فقامت ببيع الفلافل في الشوارع قبل أن تجد فرصة لإظهار مهارتها بالطهو الذي أتقنته جيدا في الخرطوم على يد والدتها، مضيفة أنها تشعر بالسعادة والراحة في عملها الجديد.

يذكر أن المطعم يقع بمنطقة فالدياسيدراس شمال شرق مدريد حيث توجد تجمعات كبيرة لللاجئين.

وتقول حلا التي هربت مع أسرتها عام 2013 من العاصمة السورية دمشق، إن من أقاموا المطعم يقدمون خدمة لللاجئين الذين يريدون فرصة للاندماج بالمجتمع الإسباني وتكوين دخل اقتصادي ثابت، في إشارة لفريق من 5 أشخاص الذين أنشؤوا المطعم تحت إشراف جمعية مدريد اللاجئين.

ويقيم المطعم بشكل ثابت دروس طهو شعبية مختلفة يقدمها كل من الطباخين اللاجئين والطباخات لتعليم ثقافات الطهو المختلفة.

وتقول الإسبانية إلينا سواريس، أحد مؤسسات المطعم، إنه وجد للقيام بما لم تفعله الحكومة وهو دمج أؤلئك اللاجئين مع المجتمع، بعدما تم تقنين وضعهم رسميا ليكون وضعهم مقنن اجتماعيا بنفس الوقت.

وتضيف إلينا أن الطعام هو أفضل وسيلة لتخطي الفكر السلبي حيال اللاجئين في دولة هى الثالثة من حيث عدد اللاجئين المقبولين لديها في أوروبا بعد ألمانيا وفرنسا.

وتزين أرجاء المطعم الطاولات التي تحمل رسومات لخريطة العالم وعليها أعلام دول يتحدر منها معظم اللاجئين بإسبانيا.

وبينما تنتظر طلب الفلافل الخاص بها تصف رسامة الوشم الإسبانية باولا لاجرين المطعم قائلة: إنها "سعيدة بما تراه من تقدم بمستوى المطعم وحب الناس لمأكولاته التي هى أطعمة رائعة".

وأما حلا السورية فقد أصبح لديها مساعدين جدد، أحدهما قدم من المغرب العربي من جزيرة سبتة، والآخر جاء هاربا من دولة فنزويلا.

وتقول يولا السيدة الفنزويلية الخمسينية التي تعمل جنبا لجنب مع زميلتيها العربيتين، إنها في غاية السعادة بدخول تلك المجموعة، بينما تبهر يولا الزبائن بوصفاتها الفنزويلية التي تعلمتها مع الأيام التي كانت تطهو فيها لأسرتها كل عطلة يوم أحد.