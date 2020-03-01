محافظ شمال سيناء يُكرم طلاب التربية الخاصة الفائزين في بطولة الجمهورية

استقبل الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، طلاب التربية الخاصة الفائزين بمراكز متقدمة في بطولة الجمهورية، بحضور عبدالعزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة، والمهندسة ليلى مرتجى، وفاطمة نصار عضوتا المجلس الاستشاري للتربية الخاصة، معربا عن اعتزازه بطلاب التربية الخاصة الذين رفعوا اسم المحافظة عاليا، معربا عن أمله في تحقيق مراكز أولى في المسابقات القادمة على مستوى الجمهورية بما لديهم من طاقات كبيرة.

وقدم المحافظ الشكر لكل المشرفين على طلاب التربية الخاصة، وخاصة الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة، وباقي المشرفين، والمجلس الاستشاري للتربية الخاصة، وجميع الجهات الداعمة لهم؛ لتشجيعهم على الاندماج في المجتمع وتحقيق مراكز متقدمة في المسابقات على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، قدم الطالب محمد سعيد عضو فريق التربية الخاصة، الشكر إلى المحافظ لحسن رعايته لذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم كل أوجه الدعم لهم وتيسير اشتراكهم في المسابقات لتمثيل المحافظة على مستوى الجمهورية، كما قدم باسم زملائه الشكر لكل المسئولين عن التربية الخاصة لدعمهم.

وكرم المحافظ الطلاب الفائزين بمراكز متقدمة علىى مستوى الجمهورية بمنحهم شهادات تقدير والكأس، وهم: الطالب أسامة صالح بمدرسة التربية الخاصة الحاصل على المركز الثالث في ألعاب القوى (وثب طويل)، والطالب يحيى طالب بمدرسة التربية الفكرية الحاصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في ألعاب القوى (دفع جلة)، وفريق كرة القدم الخماسية الحاصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

كما قدمت المهندسة ليلى مرتجى وفاطمة نصار عضوتا المجلس الاستشاري للتربية الخاصة، هدايا خاصة للطلاب لفوزهم في بطولة الجمهورية.